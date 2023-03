Inauguration de la centrale solaire citoyenne du poulailler Macé Ferme du Bois de Boulle La Turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Inauguration de la centrale solaire citoyenne du poulailler Macé Ferme du Bois de Boulle, 1 avril 2023, La Turballe. Inauguration de la centrale solaire citoyenne du poulailler Macé Samedi 1 avril, 09h15 Ferme du Bois de Boulle Entrée libre Samedi 1er avril, l’association Cap Soleil, en partenariat avec CoWatt et RECIT, fêtera la réalisation de son 2ème projet : des panneaux photovoltaïques installés sur le poulailler Macé au Bois de Boulle à Piriac-sur-Mer, financés par des citoyen-ne-s.

L’association vous propose d’y aller en vélo avec un départ de Guérande. Programme : 9h15 – On y va à vélo ! Pour les cyclistes, départ de la Coulée Verte à Guérande (9 km de piste cyclable vers La Turballe / tout public) 10h30 – Accueil à la ferme du Bois de Boulle Pour les autres, rendez-vous directement sur place (chemin à la limite entre La Turballe et Piriac-sur-mer) 10h45 – Présentation de l’installation Pour tout savoir de l’idée à la réalisation 11h15 – Animation « trésor solaire citoyen » Un jeu collaboratif en équipes pour comprendre l’énergie, pour petits et grands 12h30 – Apéritif suivi d’un repas partagé bCap Soleil vous offre l’apéro, venez avec vos meilleurs plats ! 14h00 – Retour à vélo à la Coulée Verte Ferme du Bois de Boulle Boulle, 44420 La Turballe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 08 97 16 »}, {« type »: « email », « value »: « capsoleil.contact@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://capsoleil.net/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

