Festival Les Champs libres Ferme du Bois Brard Charencey, 29 juillet 2023, Charencey.

Charencey,Orne

2ème édition du festival « Les Champs Libres » : Venez célébrer la musique, l’art et la culture au Festival LES CHAMPS LIBRES ! Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable remplie de spectacles, d’activités et de divertissements pour tous les âges. Animation conte, initiation au cirque et la batucada, slackline, atelier maquillage…Entrée prix libre. Restauration et buvette sur place.

Au programme :

• Concerts live

SNEJ

https://www.youtube.com/@SNEJ_STG/featured

GOGOJUICE

https://www.youtube.com/@gogojuice/about

ADRI & TAZ

https://www.youtube.com/@adritadz2085

CERLAK



Oé La Fleur De L’âme

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081310838158

Dod & Shawn Blazin’

La chorale des champs libres.

2023-07-29 15:00:00 fin : 2023-07-29 . .

Ferme du Bois Brard MOUSSONVILLIERS

Charencey 61190 Orne Normandie



2nd edition of the « Les Champs Libres » festival: Come and celebrate music, art and culture at the LES CHAMPS LIBRES Festival! Join us for an unforgettable experience filled with shows, activities and entertainment for all ages. Storytelling, circus and batucada initiation, slackline, make-up workshop…Admission free. Catering and refreshments on site.

On the program

? Live concerts

SNEJ

https://www.youtube.com/@SNEJ_STG/featured

GOGOJUICE

https://www.youtube.com/@gogojuice/about

ADRI & TAZ

https://www.youtube.com/@adritadz2085

CERLAK



Oé La Fleur De L’âme

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081310838158

Dod & Shawn Blazin’

La chorale des champs libres

2ª edición del Festival « Les Champs Libres »: ¡Venga a celebrar la música, el arte y la cultura en el Festival LES CHAMPS LIBRES! Únase a nosotros para vivir una experiencia inolvidable llena de espectáculos, actividades y entretenimiento para todas las edades. Cuentacuentos, iniciación al circo y a la batucada, slackline, taller de maquillaje… Entrada gratuita. Comida y refrescos in situ.

En el programa:

? Conciertos en directo

SNEJ

https://www.youtube.com/@SNEJ_STG/destacados

GOGOJUICE

https://www.youtube.com/@gogojuice/acerca de

ADRI & TAZ

https://www.youtube.com/@adritadz2085

CERLAK



Oé La Fleur De L’âme

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081310838158

Dod & Shawn Blazin’

La chorale des champs libres

2. Ausgabe des Festivals « Les Champs Libres »: Feiern Sie Musik, Kunst und Kultur beim Festival LES CHAMPS LIBRES! Begleiten Sie uns zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Aufführungen, Aktivitäten und Unterhaltung für alle Altersgruppen. Märchenanimation, Einführung in den Zirkus und die Batucada, Slackline, Schminkatelier…Eintritt frei. Essen und Trinken vor Ort.

Auf dem Programm:

? Live-Konzerte

SNEJ

https://www.youtube.com/@SNEJ_STG/featured

GOGOJUICE

https://www.youtube.com/@gogojuice/about

ADRI & TAZ

https://www.youtube.com/@@adritadz2085

CERLAK



Oé La Fleur De L’âme (Die Blume der Seele)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081310838158

Dod & Shawn Blazin’

La chorale des champs libres (Der Chor der freien Felder)

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme