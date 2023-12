Rendez-vous des artistes « Reflets » Ferme du Bocquiau Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord Rendez-vous des artistes « Reflets » Ferme du Bocquiau Haubourdin, 20 janvier 2024, Haubourdin. Rendez-vous des artistes « Reflets » 20 et 21 janvier 2024 Ferme du Bocquiau Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00 Peintre, ⛏️sculpteur, ✏️dessinateur, photographe, artiste textile, céramiste… toutes les formes artistiques sont encouragées à participer et à s’exposer !

Cette année, les artistes sont également invités à présenter une œuvre sur la thématique : Reflets.

L’œuvre réalisée fera ensuite l’objet d’un concours en toute convivialité. Ferme du Bocquiau Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@haubourdin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 44 06 74 »}] Détails Catégories d’Évènement: Haubourdin, Nord Autres Code postal 59320 Lieu Ferme du Bocquiau Adresse Haubourdin Ville Haubourdin Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Ferme du Bocquiau Haubourdin Latitude 50.609355 Longitude 2.986442 latitude longitude 50.609355;2.986442

Ferme du Bocquiau Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/