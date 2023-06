TechnoBrass Ferme du Bocquiau Haubourdin, 12 juillet 2023, Haubourdin.

TechnoBrass Mercredi 12 juillet, 19h00 Ferme du Bocquiau Gratuit

Electro Brass Band

Ce septet hors du commun venu tout droit de Rio de Janeiro mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs. Réunissant des musiciens de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio, TechnoBrass réveille nos instincts primitifs avec ses compositions originales, hypnotiques et contagieuses, et nous conduit inexorablement vers un culte aussi exaltant qu’insoupçonné !

Tout public

Durée : 2h

–

Buvette & snack sur place

–

Pour y aller :

Bus : lignes 901/931/934/CO2/L5 – Arrêt Jardin Public

En Vélo (Garage à vélo sur place)

Station V’Lille : Haubourdin Mairie / Sadi Carnot

Covoiturage

Ferme du Bocquiau Rue du Bocquiau Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T21:00:00+02:00

TechnoBrass Aéronef

© Joséphine-Brueder