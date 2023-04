Mirabon et dentelle – Compagnie La Conserverie – Tite Ferme du Bocquiau Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

Nord

Mirabon et dentelle – Compagnie La Conserverie – Tite Ferme du Bocquiau, 6 mai 2023, Haubourdin. Mirabon et dentelle – Compagnie La Conserverie – Tite Samedi 6 mai, 17h00 Ferme du Bocquiau Sur inscription – 12€ Normal // 8€ Réduit (moins de 18 ans, étudiants, + de 65 ans, demandeurs d’emploi) // 4€ Enfant de moins de 6 ans Tiraillée entre le rêve américain, le luxe des balconnets, des grands décolletés et des paillettes, elle perd parfois un peu la tête. Avec tendresse et simplicité, un solo de clown, fil, quickchange et majorette qui nous dévoile les dessous de la femme-clown. Jusque-là, elle n’était pas encore prête. Aujourd’hui, elle se sent capable de passer le cap et de lâcher prise. Elle fera sa révolution… Tout public à partir de 6 ans – Durée : 50 min Ferme du Bocquiau Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.haubourdin.fr/spectacle/mirabon-dentelle-tite-hugon-cirque-toiles-ville/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

