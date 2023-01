L’histoire du tango Ferme du Bocquiau Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord

L’histoire du tango Ferme du Bocquiau, 31 janvier 2023, Haubourdin. L’histoire du tango Mardi 31 janvier, 19h00 Ferme du Bocquiau

5€ – inscription nécessaire

Deux talentueux musiciens, père et fils, vous emmènent découvrir l’histoire du tango de 1860 à nos jours. Ferme du Bocquiau Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France De Carlos Gardel à Catherine Ringer en passant par l’incontournable Astor Piazzolla, suivez-les dans ce parcours riche en anecdotes qui sera bien sûr magnifié par la participation de deux danseurs, professeurs au sein de l’association Moonlight Tango de Lille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T19:00:00+01:00

2023-01-31T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haubourdin, Nord Autres Lieu Ferme du Bocquiau Adresse Haubourdin Ville Haubourdin Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Ferme du Bocquiau Haubourdin Departement Nord

Ferme du Bocquiau Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/

L’histoire du tango Ferme du Bocquiau 2023-01-31 was last modified: by L’histoire du tango Ferme du Bocquiau Ferme du Bocquiau 31 janvier 2023 Ferme du Bocquiau Haubourdin Haubourdin

Haubourdin Nord