Les Pompiers et le quartier du parc Ferme du Bocquiau Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

Nord

Les Pompiers et le quartier du parc Ferme du Bocquiau, 2 décembre 2022, Haubourdin. Les Pompiers et le quartier du parc Vendredi 2 décembre, 19h00 Ferme du Bocquiau

Gratuit

La Bibliothèque et l’atelier d’histoire locale vous proposent de remonter le temps «entre 1960 et 1980» pour découvrir la construction du quartier du Parc et les pompiers d’Haubourdin. Ferme du Bocquiau Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France Venez rencontrer les hommes du feu : la construction de la caserne, un exercice d’alerte et une véritable intervention…

Découvrez également la construction du quartier du Parc, avec l’ouverture de l’avenue de l’Europe, la construction des immeubles, des écoles, du Centre social…

Cette projection avec les commentaires d’époque va vous rappeler des souvenirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:00:00+01:00

2022-12-02T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haubourdin, Nord Autres Lieu Ferme du Bocquiau Adresse Haubourdin Ville Haubourdin Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Ferme du Bocquiau Haubourdin Departement Nord

Ferme du Bocquiau Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/

Les Pompiers et le quartier du parc Ferme du Bocquiau 2022-12-02 was last modified: by Les Pompiers et le quartier du parc Ferme du Bocquiau Ferme du Bocquiau 2 décembre 2022 Ferme du Bocquiau Haubourdin Haubourdin

Haubourdin Nord