Juicy + Doria D Ferme du Bocquiau, 28 octobre 2022, Haubourdin.

Juicy + Doria D Vendredi 28 octobre, 20h00 Ferme du Bocquiau

Gratuit sur réservation

Proposé par L’Aéronef

Ferme du Bocquiau Rue du Bocquiau Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France

Il était une fois… Juicy, une entité mutante à deux têtes, née de la rencontre de Sasha Vovk (chant/claviers/guitare) et Julie Rens (chant/claviers/batterie électronique) au Conservatoire Royal de Bruxelles. Issu d’une formation classique et jazz tout en ayant grandi au son des tubes 90’s, le duo a été repéré grâce à des reprises cyniques et décomplexées de classiques rap & r’n’b. Aujourd’hui, avec Mobile, premier album paru au printemps, Julie Rens et Sasha Vovk se dévoilent avec une nouvelle identité musicale, en quête de la parfaite symbiose entre instruments analogiques et acoustiques.

Doria D, jeune auteure, compositrice et interprète, mêle

pop, électro et influences urbaines dans l’écriture. Elle

aime Billie Eilish, Lana Del Rey et, côté scène rap francophone, Nekfeu et Lomepal. Doria D chante depuis son

plus jeune âge, apprend à jouer de la guitare et très vite

se met à composer ses propres chansons, berceaux de

textes mélancoliques posés sur des mélodies solaires.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T20:00:00+02:00

2022-10-28T22:00:00+02:00