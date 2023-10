« Utopia » – Galerie Estelle Lebas Ferme du Bocquiau Haubourdin, 18 septembre 2019, Haubourdin.

« Utopia » – Galerie Estelle Lebas 18 – 22 septembre 2019 Ferme du Bocquiau

FERME DU BOCQUIAU

“UTOPIA” GALERIE ESTELLE LEBAS

18, 21 & 22 SEPT 2019

La Galerie Estelle Lebas, dans le cadre d’Eldorado et des Journées du Patrimoine, a réuni deux artistes contemporains : Guillaume Couffignal, un sculpteur-fondeur connaissant la technique sur le bout des doigts et Victor Marqué, jeune architecte, qui dessine et peint de façon instinctive et pulsionnelle.

En partageant leurs univers singuliers et leurs valeurs, ces deux artistes humanistes ont, dans le cadre d’Eldorado, essayé d’imaginer : « Utopia ou une cité idéale ».

Leurs recherches utilisent des matériaux naturels, respectueux de l’écosystème. Ils récupèrent des morceaux de bois, du carton usager, des toiles brutes, par soucis éthique et environnemental, pour leur donner une seconde vie en les transformant, comme des alchimistes, en œuvres artistiques :

Retrouver une dignité humaine en symbiose pérenne avec son état naturel est l’essence même de leur proposition, une Utopie, peut être pas !

GRATUIT

Ferme du Bocquiau 32 Rue Hector Berlioz, 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@haubourdin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 44 06 74 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-18T14:00:00+02:00 – 2019-09-18T18:00:00+02:00

2019-09-22T14:00:00+02:00 – 2019-09-22T18:00:00+02:00

Victor Marqué et Guillaume Couffignal