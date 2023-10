Fête de Rentrée #6 Ferme du Bocquiau Haubourdin, 7 septembre 2019, Haubourdin.

Fête de Rentrée #6 Samedi 7 septembre 2019, 14h00 Ferme du Bocquiau Entrée libre

Pour inaugurer cette saison, c’est à un bal pas tout à fait comme les autres auquel nous vous convions. Avec la Compagnie On/Off aux manettes, dans un répertoire qui va de Carmen à Maître Gims (oui, c’est possible), l’après-midi s’annonce haute en couleurs !

En effet, depuis bientôt 30 ans, la petite commune de Clairvoie-sur-Lembron installe un grand bal sur la place centrale. Face au succès considérable rencontré, elle exporte désormais son Municipal Bal un peu partout. Mais quel est le secret de cette incroyable réussite ? La participation de tous les habitants ! Des plus jeunes aux séniors, tout le monde est à la fête et les six chanteurs-musiciens vous promettent d’enflammer la piste, soyez au rendez-vous !

Echauffement à partir de 14h30 !

À partir de 10h : Vente de livres d’occasion par la Bibliothèque municipale.

Ferme du Bocquiau 32 Rue Hector Berlioz, 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-07T14:00:00+02:00 – 2019-09-07T19:00:00+02:00

Cie On Off