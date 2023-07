STAGE : « TROUVER SA VOI(X) » Ferme d’Herbeauchamp Fresnes-au-Mont, 12 juillet 2023, Fresnes-au-Mont.

Fresnes-au-Mont,Meuse

On reconnait et accepte de plus en plus le langage de notre corps et qu’en racontent les manifestations symptomatiques. De ce fait, notre voix aussi « parle » de nous !

S’inspirant de la méthode de Serge Wilfart, de la psychophonie de Marie-Louise Aucher et de son propre parcours, Élisabeth Heim vous propose de vous aider à explorer et accueillir, à votre rythme, votre fabuleux potentiel vocal, au cours d’une rencontre de deux jours dans un cadre propice au bien-être et au centrage de soi.. Tout public

Lundi fin : . 310 EUR.

Ferme d’Herbeauchamp Gîte d’Herbeauchamp

Fresnes-au-Mont 55260 Meuse Grand Est



We recognize and accept more and more the language of our body and its symptomatic manifestations. Therefore, our voice also « speaks » about us!

Inspired by Serge Wilfart’s method, Marie-Louise Aucher’s psychophony and her own experience, Elisabeth Heim proposes to help you explore and welcome, at your own pace, your fabulous vocal potential, during a two-day meeting in a setting conducive to well-being and self-centering.

Cada vez reconocemos y aceptamos más el lenguaje de nuestro cuerpo y lo que nos dicen sus síntomas. Como resultado, ¡nuestra voz también « habla » de nosotros!

Inspirándose en el método de Serge Wilfart, en la psicofonía de Marie-Louise Aucher y en su propia experiencia, Élisabeth Heim le propone explorar y abrazar, a su ritmo, su fabuloso potencial vocal, durante un encuentro de dos días en un marco propicio al bienestar y al ensimismamiento.

Wir erkennen und akzeptieren immer mehr die Sprache unseres Körpers und was die symptomatischen Manifestationen davon erzählen. Das bedeutet, dass auch unsere Stimme über uns « spricht »

Auf der Grundlage der Methode von Serge Wilfart, der Psychophonie von Marie-Louise Aucher und ihres eigenen Werdegangs möchte Elisabeth Heim Ihnen helfen, Ihr fabelhaftes Stimmpotenzial in Ihrem eigenen Rhythmus zu erforschen und anzunehmen.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT COEUR DE LORRAINE