Magic circus Ferme d’Escures Saint-Jean-le-Blanc, 21 août 2023, Saint-Jean-le-Blanc.

Magic circus 21 – 25 août Ferme d’Escures 350 €

Bienvenue sur la piste !

Initiation aux arts du cirque (jonglerie, acrobaties, équilibre…) et de la clownerie dans le but de préparer un petit spectacle.

Des étoiles plein les yeux !

Ferme d’Escures Saint jean le blanc Saint-Jean-le-Blanc 14770 Saint-Jean-le-Blanc Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas14@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:30:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T18:30:00+02:00

nature ferme pédagogique