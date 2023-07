Nature et découvertes Ferme d’Escures Saint-Jean-le-Blanc, 24 juillet 2023, Saint-Jean-le-Blanc.

Nature et découvertes 24 – 28 juillet Ferme d’Escures 350 €

Viens jouer les petit.es explorateur.trices et découvre ton enviroennemnt! Trace des animaux, observation des petites bêtes…et des plus grosses, balades nature, cabanes, activités découverte du cycle de l’eau et plein d’autres expériences pour un séjour en pleine nature!

Ferme d’Escures Saint jean le blanc Saint-Jean-le-Blanc 14770 Saint-Jean-le-Blanc Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas14@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

nature ferme pédagogique