Saint-Jean-le-Blanc Little Einsteins Ferme d’Escures Saint-Jean-le-Blanc, 24 juillet 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Little Einsteins 24 – 28 juillet Ferme d’Escures 350 € Joue les savants fous et viens relever des défis scientifiques en tout genre pour découvrir les mystères du Monde qui ous entoure: astronomie, sciences, cuisine moléculaire… Attention danger! Ferme d’Escures Saint jean le blanc Saint-Jean-le-Blanc 14770 Saint-Jean-le-Blanc Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas14@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

