Goûter et contes de Noël Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence, 13 décembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

On conte de belles histoires pour préparer la venue du Père Noël. Le goûter est fourni !.

2023-12-13 16:00:00 fin : 2023-12-13 18:00:00. EUR.

Ferme des Volonteux Les Volonteux

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We tell good stories in preparation for Santa’s visit. Snacks provided!

Contaremos grandes historias para preparar la visita de Papá Noel. Merienda incluida

Es werden schöne Geschichten erzählt, um sich auf die Ankunft des Weihnachtsmanns vorzubereiten. Der Snack wird bereitgestellt!

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme