Soirée années 70 Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence, 1 décembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Le collectif Bon.soir vous propose de venir danser aux sons des années 70 au Tiers-Lieu de la ferme. On vous attend sur la piste !.

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Ferme des Volonteux Les Volonteux

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Bon.soir collective invites you to dance to the sounds of the 70s at the Tiers-Lieu de la ferme. We look forward to seeing you on the dancefloor!

El colectivo Bon.soir le invita a bailar al son de los años 70 en el Tiers-Lieu de la ferme. ¡Te esperamos en la pista de baile!

Das Kollektiv Bon.soir lädt Sie ein, zu den Klängen der 70er Jahre im Tiers-Lieu de la ferme zu tanzen. Wir erwarten Sie auf der Tanzfläche!

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme