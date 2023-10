Vide-grenier spécial vêtements, décoration, objets Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence, 26 novembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Donnez une deuxième vie à vos vêtements et objets à la ferme !

4€ par emplacement de 2m linéaire..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 12:00:00. .

Ferme des Volonteux Les Volonteux

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Give a second life to your clothes and objects at the farm!

4? per 2m linear space.

¡Dale una segunda vida a tu ropa y objetos de la granja!

4? por cada 2 m de espacio lineal.

Geben Sie Ihren Kleidern und Gegenständen auf dem Bauernhof ein zweites Leben!

4? pro Platz von 2m Länge

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme