Brunch à la ferme des Volonteux ! Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence, 12 novembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

La ferme des Volonteux vous propose de passer un dimanche agréable et gourmand ! Un brunch cuisiné à partir des produits de la ferme et de leur Épicerie Bio..

2023-11-12 11:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

Ferme des Volonteux Les Volonteux

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La ferme des Volonteux invites you to spend a delightful, gourmet Sunday! A brunch cooked with products from the farm and their organic grocery.

La ferme des Volonteux le invita a pasar un delicioso domingo gastronómico Un brunch cocinado con productos de la granja y de su tienda de alimentación ecológica.

Die Ferme des Volonteux lädt Sie ein, einen angenehmen und leckeren Sonntag zu verbringen! Ein Brunch, der aus den Produkten des Bauernhofs und ihres Bio-Lebensmittelladens gekocht wird.

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme