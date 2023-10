Soirée Halloween à la Ferme des Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence, 27 octobre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Pour fêter Halloween, la Ferme des Volonteux mobilise le tiers lieu pour une soirée terrifiante animé par DJ Deschamps !.

2023-10-27 19:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Ferme des Volonteux Les Volonteux

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate Halloween, La Ferme des Volonteux is mobilizing the third-party venue for a terrifying evening hosted by DJ Deschamps!

Para celebrar Halloween, la Ferme des Volonteux moviliza el local de terceros para una velada terrorífica amenizada por DJ Deschamps

Um Halloween zu feiern, mobilisiert die Ferme des Volonteux den dritten Ort für einen gruseligen Abend, der von DJ Deschamps moderiert wird!

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme