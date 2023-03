Mailles de laine et teinture végétale Ferme des Thibaudières Saint-Julien-des-Landes Catégories d’Évènement: Saint-Julien-des-Landes

Mailles de laine et teinture végétale Ferme des Thibaudières, 31 mars 2023, Saint-Julien-des-Landes. Mailles de laine et teinture végétale 31 mars – 2 avril Ferme des Thibaudières Laine et Tenture Végétale A l’occasion d’une visite, vous pourrez rencontrer les animaux à laine de mon élevage (Alpagas, chèvres angora et moutons) et la transformation d’une toison de laine brute en fil.

Vous découvrirez la teinture végétale, les plantes tinctoriales avec lesquelles je colore mes laines en respectant l’environnement.

Je ferai une démonstration sur l’une de mes machines à tricoter avec laquelle je réalise des effets tissage.

Mes créations et mes écheveaux en pure laine seront exposées.

2 créneaux de visites accompagnées, en groupe, (visites des différents ateliers de créations en tricot machine, de teinture et visite des animaux à laine). Ferme des Thibaudières Martinet Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lainesdemonjardin.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T15:30:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 pure laine mohair Exposition à La Gacilly

