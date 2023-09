Portes ouvertes à La Ferme des Sapins Ferme des Sapins Saint-Didier-la-Forêt, 1 octobre 2023, Saint-Didier-la-Forêt.

Saint-Didier-la-Forêt,Allier

Visites commentées du jardin à 10h30, 14h30, et 16h30, dégustations..

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 12:00:00. .

Ferme des Sapins lieu-dit Les Sapins

Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tours of the garden at 10:30 am, 2:30 pm and 4:30 pm, and tastings.

Visitas guiadas al jardín a las 10.30 h, 14.30 h y 16.30 h, además de degustaciones.

Kommentierte Besuche des Gartens um 10:30, 14:30 und 16:30 Uhr, Kostproben.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme Val de Sioule