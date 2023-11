Marché de Noël au jardin des Sablons Ferme des Sablons Nesploy Catégorie d’Évènement: Nesploy Marché de Noël au jardin des Sablons Ferme des Sablons Nesploy, 1 décembre 2023, Nesploy. Marché de Noël au jardin des Sablons Vendredi 1 décembre, 14h00 Ferme des Sablons Marché de Noël au jardin des Sablons : bar éphémère, planches apéro et bouchées asiatiques (à déguster sur place ou à emporter). Venez découvrir des producteurs, artisans et créateurs locaux. Entrée libre Ferme des Sablons Lieu-dit Saint-Phayer, Nesploy Nesploy [{« type »: « email », « value »: « lozayann@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

Ferme des Sablons
Lieu-dit Saint-Phayer, Nesploy
Nesploy

