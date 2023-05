Portes ouvertes au Jardin des Sablons Ferme des Sablons Nesploy Catégorie d’Évènement: NESPLOY Portes ouvertes au Jardin des Sablons Ferme des Sablons, 3 juin 2023, Nesploy. Portes ouvertes au Jardin des Sablons Samedi 3 juin, 16h00 Ferme des Sablons Portes ouvertes au Jardin des Sablons : marché de producteurs locaux, vente/cueillette de fruits et légumes, ateliers yoga auto-massage, sophrologie, réflexologie, visite de la ferme, concert « PAMH », restauration, buvette. Atelier cuisine sur inscription : « Les rouleaux de printemps se plient au grès de vos envies », durée 1h30. Ferme des Sablons Lieu-dit Saint-Phayer, Nesploy Nesploy [{« type »: « email », « value »: « lozayann@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

