5° Festival Bals et Roses Ferme des Roses | Florenville, 30 juin 2023, Florenville. 5° Festival Bals et Roses 30 juin – 2 juillet Ferme des Roses | Florenville Weekend : 60,00 € (12/25 ans 45,00 €) 5e édition du festival folk de Gaume les 30 juin, 1 & 2 juillet 2023

Après 3 années d’interruption dûes aux conditions sanitaires, le festival revient avec une équipée très motivée et une programmation variée. Ce festival de musique et danses traditionnelles est destiné à un public de curieux comme de danseurs habitués des parquets.

Le festival se veut familial et convivial, et accueille un petit marché artisanal, des animations pour enfants et pour grands, dont des clowns.

Camping et parking gratuits, bar et restauration à prix doux.

Renseignements sur le site festivalbalsetroses.be Ferme des Roses | Florenville Route d'Izel 1a, Florenville

