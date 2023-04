Marcoussis : découverte à Vélo de la collection printemps/été de la Ferme des Potagers Ferme des Potagers de Marcoussis Marcoussis Catégories d’évènement: Essonne

Marcoussis : découverte à Vélo de la collection printemps/été de la Ferme des Potagers Ferme des Potagers de Marcoussis, 13 mai 2023, Marcoussis. Marcoussis : découverte à Vélo de la collection printemps/été de la Ferme des Potagers Samedi 13 mai, 09h45 Ferme des Potagers de Marcoussis Participation libre A la faveur d’un parcours de 10 km sur terrain quasiment plat, l’équipe de la Ferme des Potagers vous présentera sa collection de cultures printemps/été disséminées dans la plaine.

Une dégustation de tartinades et de jus de pomme à la boutique conclura la matinée.

Les enfants y sont attendus nombreux, à partir de 9 ans (mineurs accompagnés), faire du Vélo ne fait absolument pas mal mais plutôt du bien

VTT/VTC conseillés (pneus avec un minimum de crampons), on ne maitrise pas la météo

Rendez-vous sur le parking de la boutique à 9h45 Ferme des Potagers de Marcoussis Chemin du Regard, Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marcoussisavelo@mdb-idf.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

