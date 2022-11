Marcoussis : découverte à Vélo de la collection automne/hiver de la Ferme des Potagers Ferme des Potagers de Marcoussis Marcoussis Catégories d’évènement: Essonne

Marcoussis

Marcoussis : découverte à Vélo de la collection automne/hiver de la Ferme des Potagers Ferme des Potagers de Marcoussis, 19 novembre 2022, Marcoussis. Marcoussis : découverte à Vélo de la collection automne/hiver de la Ferme des Potagers Samedi 19 novembre, 09h30 Ferme des Potagers de Marcoussis Marcoussis à Vélo et la Ferme des Potagers de Marcoussis vous proposent une balade Vélo à la découverte des parcelles cultivées par l’association Ferme des Potagers de Marcoussis Chemin du Regard, Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France A la faveur d’un parcours de 12 km autour de Marcoussis, sur terrain quasiment plat, l’équipe de la Ferme des Potagers vous présentera sa collection de cultures automne/hiver disséminées dans la plaine.

Nous découvrirons également le tout récent CVCB (appelé encore ‘Chaucidou’) récemment déployé sur le chemin du Regard.

Une dégustation de tartinades et de jus de pomme à la boutique conclura la matinée.

A partir de 10 ans (mineurs accompagnés)

VTT/VTC conseillés (pneus avec un minimum de crampons)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:30:00+01:00

2022-11-19T12:00:00+01:00 Marcoussis à Vélo, La Germe des Potagers de Marcoussis

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Marcoussis Autres Lieu Ferme des Potagers de Marcoussis Adresse Chemin du Regard, Ville Marcoussis Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Ferme des Potagers de Marcoussis Marcoussis Departement Essonne

Ferme des Potagers de Marcoussis Marcoussis Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcoussis/

Marcoussis : découverte à Vélo de la collection automne/hiver de la Ferme des Potagers Ferme des Potagers de Marcoussis 2022-11-19 was last modified: by Marcoussis : découverte à Vélo de la collection automne/hiver de la Ferme des Potagers Ferme des Potagers de Marcoussis Ferme des Potagers de Marcoussis 19 novembre 2022 Ferme des Potagers de Marcoussis Marcoussis Marcoussis

Marcoussis Essonne