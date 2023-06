Séjours les Plans’Chouettes Ferme des planchettes Port-Saint-Père, 31 juillet 2023, Port-Saint-Père.

Séjour dans une ferme équestre. Activités d’équitation, soin des chevaux, balades, constructions de cabanes. Les enfants sont acteurs de leurs vacances.

La ferme équestre des Planchettes à Port Saint Père vous ouvre ses portes afin de profiter de la nature et du cadre de la ferme pour l’accompagnement et la pratique de l’équitation sur leurs nombreux poneys. Les accueillants seront heureux de vous proposer de rencontrer leurs pensionnaires équidés et canins. Vous serrez initié à la pratique et aux soins du cheval avant de vous lancer à la découverte des sentiers voisins durant une demie journée à cheval pour partager un pique nique forestier. Durant le séjour il sera aussi possible de construire des cabanes de faire des veillées autour du feu et de se raconter des histoires.

Ferme des planchettes Port Saint Père Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T11:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-31T00:00:00+02:00 – 2023-08-31T23:59:00+02:00

