Venez découvrir la vie d’une ferme bio, ses productions, ses

méthodes, son histoire familiale et surtout les femmes et les

hommes qui nous nourrissent et qui vivent l’agriculture de demain

dans le plus grand respect des saisons, des paysages et des

animaux. Voici le détail du programme que nous vous réservons !

Programme à partir de 14h

– 14h30 ; 15h30 ; 16h30 et 17h30 > Départs de visites guidées de 45 min des ateliers maraîchage, boulangerie, élevage et low tech.

– Promenade à la ferme et des champs en autonomie et à toute heure : apprenez en plus sur la paysannerie en famille ou entre ami.e.s grâce à des panneaux explicatifs qui guideront vos pas tout au long du parcours

– Forum des associations Alimentation et agriculture durable en continu > venez rencontrer vos associations locales et découvrir leurs animations et des dégustations

– Faites vos courses bio et locales au magasin de la ferme «aux petits champs»

– Braderie de matériel de bricolage et de construction

– Jeux pour les grands et les petits : palet breton, chasse au trésor et château de paille géant

– Concert de 18h30 à 19h30 avec restauration et buvette sur place

Parking sur place

Ferme des Petits Chapelais

Les petits chapelais

35310 Chavagne

