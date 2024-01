SORTIE NATURE : LES AILES DE LA NUIT, RAPACES NOCTURNES ET DE L’EFFRAIE Ferme des Genettes Orée d’Anjou, vendredi 1 mars 2024.

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 22:00:00

A la nuit tombée, découverte de la faune nocturne d’Orée d’Anjou !

Chouette hulotte, Effraie des clochers, Hibou moyen-duc et Chevêche d’Athéna. Ces 4 rapaces nocturnes sont les plus communs à Orée-d’Anjou Ils disposent de facultés sensorielles hors-pair et jouent des rôles essentiels dans l’équilibre de nos paysages. Toutefois leurs populations sont fluctuantes : plusieurs menaces pèsent sur eux.

Venez en apprendre davantage sur ces élégantes dames de la nuit, découvrir un projet de conservation sur la Chouette Effraie et partez ensuite à la recherche de ces rapaces.

Animation par le CPIE Loire Anjou.

A partir de 6 ans

Gratuit sur réservation

Ferme des Genettes LA VARENNE

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



