Animation du marché des fermiers et artisans de l'Aye au Doux
Dimanche 1 octobre, 11h00
Ferme des Genets, Arlebosc (07)
Libre

Les Bogues, de Castanhafolk animeront le marché de 11h à 16 h environ

Ferme des Genets, 07410 Arlebosc, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T15:00:00+02:00

