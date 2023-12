Après-midis enfants – La Ferme des Comtois Ferme des Comtois Maîche, 3 janvier 2024, Maîche.

Maîche Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 15:30:00

fin : 2024-01-05 17:00:00

Pendant les vacances la ferme des comtois vous ouvre ses portes et propose des après-midi de jeux pédagogiques, un mini spectacle avec les chevaux comtois et numéros de voltige…le tout agrémenté de crêpes, vin chaud et papillotes. Réservation obligatoire.

Ferme des Comtois Lieu-dit Sur les Routes

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



