DE LA SOUL LIVE BAND BLACK STAR – DE LA SOUL LIVE BAND BLACK STAR PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes, 26 janvier 2024, Cannes.

MID?M 24 LIVE présente : DE LA SOUL LIVE BAND BLACK STAR Grand Auditorium – Palais des Festivals Black Star est un groupe de rap américain formé par deux artistes emblématiques du hip-hop, Yasiin Bey (anciennement connu sous le nom de Mos Def) et Talib Kweli. Le duo s’est formé à la fin des années 1990 et a rapidement acquis une renommée internationale grâce à son style lyrique et engagé.Leur premier et unique album, Mos Def & Talib Kweli Are Black Star , est sorti en 1998 sur Rawkus et a été salué par la critique pour ses paroles perspicaces et son engagement social et politique. Le groupe a su se démarquer dans l’industrie du hip-hop en proposant un son novateur et des textes profonds, abordant des thèmes tels que l’identité noire, la lutte contre l’injustice sociale et la quête de sens dans un monde en mutation.Yasiin Bey et Talib Kweli ont ensuite poursuivi des carrières solo fructueuses. Cependant, le groupe a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du rap, et son influence continue d’inspirer de nombreux artistes contemporains. En 2022, Black Star sort enfin son 2eme album (24 ans plus tard) « No Fear of Time » entièrement produit par Madlib. Celui ci restera inaccessible au plateformes de streaming mais uniquement disponible sur le réseau de podcast Luminary. Choix politique encore pour Yasiin Bey qui refuse ces plateformes. Depuis l’album est disponible sur Bandcamp en attendant une sortie physique. Black Star demeure un symbole de l’âge d’or du hip-hop, et son impact culturel perdure encore aujourd’hui, faisant de Yasiin Bey et Talib Kweli des figures incontournables de la scène rap américaine. DE LA SOUL live band De La Soul est un groupe de hip-hop américain formé en 1987 à Long Island, New York. Le groupe se compose de trois membres principaux : Kelvin Posdnuos Mercer, David Trugoy the Dove Jude Jolicoeur (disparu en février dernier) et Vincent DJ Maseo Mason. De La Soul est salué pour son approche innovante du hip-hop, caractérisée par des paroles intelligentes, des échantillonnages inventifs et une attitude positive.Leur premier album, 3 Feet High and Rising , sorti en 1989, a été un énorme succès critique et commercial. Les singles Me Myself and I et The Magic Number sont devenus des classiques du hip-hop.Par la suite, De La Soul a sorti plusieurs albums qui ont continué à recevoir des éloges pour leur créativité et leur originalité, notamment De La Soul is Dead (1991), Buhloone Mindstate (1993) et Stakes Is High (1996). Au fil des ans, le groupe a exploré différents styles musicaux tout en restant fidèle à ses racines hip-hop.De La Soul a également été salué pour son engagement envers l’indépendance artistique. En 2014, le groupe a fait l’histoire en lançant l’album and the Anonymous Nobody… via une campagne de financement participatif sur Kickstarter, démontrant ainsi son désir de rester maître de sa musique.Au-delà de leur contribution à la musique, De La Soul a également été impliqué dans des projets sociaux et communautaires, montrant un engagement envers des causes positives. Leur influence sur le hip-hop est immense, et ils sont souvent cités comme l’un des groupes les plus importants et les plus novateurs de l’histoire du genre. Ces artistes légendaires, qui ont écrit l’histoire du Rapp américain seront à Cannes, sur la scène du Midem Live pour une date unique en France.

Tarif : 23.00 – 42.50 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes