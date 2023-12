UNE IDEE GENIALE FERME DES COMMUNES Serris, 30 mars 2024, Serris.

Que faire quand l’être que vous aimez craque pour quelqu’un d’autre??Rien de plus simple?: éliminez «?l’autre?»?!Pour cela, trouvez son sosie et demandez-lui de dégoûter la personne que vous aimez.Une idée géniale?!À moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original…Molières 2023 : de la comédie & de la comédienne dans un second rôle pour Agnès Bouryde Sébastien CastroMise en scène?: José Paul et Agnès Boury / Assistant metteur en scène?: Guillaume Rubeaud / Lumières?: Laurent Béal / Décor?: Jean Hass / Costumes?: Juliette Chanaud / Avec Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, Laurence Porteil

Tarif : 25.30 – 31.90 euros.

Début : 2024-03-30 à 21:00

FERME DES COMMUNES 8 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 Serris