La Vélofourchette : la Route des fromages Mayennais à vélo ! Contest  Montflours (Boucle n°3) -Printemps Bio Dimanche 23 mai 2021, 10h30 Ferme des Cabrioles

Gratuit. Sur inscription

Ferme des Cabrioles et Ferme des Radis and Co- Pays de la Loire Grandeur Nature

Ferme des Cabrioles la Louvardière, 53100 Contest Contest 53100 Mayenne Pays de la Loire

Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo !

10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Cabrioles, puis dégustation fromages

12h-13h30 : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).

13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme et fromagerie des Radis and Co à Montflours.

15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Radis and Co, puis dégustation fromages.

Retour à vélo à partir de 17h. E, partenariat avec le Civam Bio 53

Inscriptions

http://www.civambio53.fr

09 50 10 91 58

06 85 50 80 13



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

