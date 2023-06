Les Escapades de l’Eté Ferme des arts de Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis, 13 juillet 2023, Vert-Saint-Denis.

Les Escapades de l’Eté Jeudi 13 juillet, 15h00 Ferme des arts de Vert-Saint-Denis Entrée libre sans inscription

Il est venu le temps de l’été et avec lui le plaisir des rencontres et retrouvailles en famille et entre amis en plein air.

Pour cela, la MLC La Citrouille, les médiathèque-ludothèques et la Maison de l’environnement de Grand Paris Sud, vos associations et les villes de Cesson et Vert-Saint-Denis, vous concoctent un été plein de surprises !

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges : contes en musique, jeux géants, divers ateliers allant du jardinage aux percussions, à des activités manuelles, structures gonflables, artistes de cirque, …!

Pour votre information, le programme complet des animations et infos seront disponibles sur le site mlchouillon.com et sur le facebook La Citrouille MLC.

Dans le cadre d’Echappez-vous, une itinérance artistique en terres mjciennes

Ferme des arts de Vert-Saint-Denis 60 rue pasteur 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 10 59 00 https://www.vert-saint-denis.fr/place/la-ferme-des-arts/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 63 32 93 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@mlchouillon.com »}] [{« link »: « http://mlchouillon.com »}, {« link »: « http://mjcidf.org/echappez-vous-lete-culturel-des-mjc/ »}] Ancienne Ferme Briarde du début du XXe siècle, la Ferme des Arts a été rénovée et réhabilitée en espace culturel.

Elle y accueille les locaux du service jeunesse et l’école intercommunale de musique.

Elle est aussi le lieu de spectacles, de manifestations culturelles et de cérémonies officielles. parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T18:00:00+02:00

©Maison des Loisirs et de la Culture Claude Houillon