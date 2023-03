Dans le cadre de la Fête des mares : C’est la fête à la grenouille Ferme des 8 routes, Accès par la route Dauphine via le chemin des 8 routes Boissy-Mauvoisin Catégories d’Évènement: Boissy-Mauvoisin

Dans le cadre de la Fête des mares : C’est la fête à la grenouille Ferme des 8 routes, Accès par la route Dauphine via le chemin des 8 routes, 3 juin 2023, Boissy-Mauvoisin. Dans le cadre de la Fête des mares : C’est la fête à la grenouille Samedi 3 juin, 14h00 Ferme des 8 routes, Accès par la route Dauphine via le chemin des 8 routes À l’occasion de la Fête des mares, venez découvrir les petites bêtes qui peuplent les zones humides de nos forêts. Têtards, grenouilles et autres petits êtres des plus étonnants y sont cachés. Saurez-vous les retrouver ? Ferme des 8 routes, Accès par la route Dauphine via le chemin des 8 routes 78 200 Boissy-Mauvoisin Boissy-Mauvoisin 78200 Yvelines Île-de-France Chemin des 8 routes à prendre entre les N° 60 et 62 de la Grande rue. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

