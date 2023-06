Fête à la Ferme ferme d’ennequin Loos, 2 juillet 2023, Loos.

Fête à la Ferme Dimanche 2 juillet, 11h00 ferme d’ennequin Entrée et animations gratuites

La ferme d’ennequin fait sa fête avec les géants

« Frères de géants » organise sa traditionnelle fête à la ferme,dans la cour de l’ancienne ferme d’ Ennequin, Venez passer une journée familiale.A partir de 11 heures apéritif et repas au son de l’accordéon d’Eric. A 14 heures, bal folk avec le groupe « Pirlouette » de Villeneuve d’ascq. Toute la journée nombreuses animations, plus de 30 jeux anciens, maquillages et animations pour les enfants, initiation au portage de géants, buvette et petite restauration. Entrée gratuite.

Dimanche 2 juillet de 11 h 00 à 18 h 00. Ferme d’Ennequin, rue Ambroise Paré. Loos. Gratuit.

ferme d’ennequin rue Ambroise Paré Loos Loos 59120 Nord [{« type »: « email », « value »: « freresdegeants@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

F^te géants

Freres de Géants