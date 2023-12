Mercredi c’est sport de la compagnie Barbaque Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 31 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Mercredi c’est sport de la compagnie Barbaque Dimanche 31 mars 2024, 15h30, 17h00 Ferme d’en Haut 6€ ou 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T15:30:00+02:00 – 2024-03-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-03-31T17:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Mercredi c’est sport de la compagnie Barbaque

Zouz n’aime pas le sport. Vraiment pas ! Courir derrière un ballon, il déteste ça. Mais sa mère ne veut rien entendre. Mercredi prochain, il ira au foot. Et s’il n’aime pas le foot, elle l’inscrira au handball. Ou à la gym. Et pourquoi pas à la boxe thaïlandaise ? Mercredi après mercredi, Zouz se demande ce que sa mère va pouvoir encore inventer. Peut-être une bonne surprise ?

Tarif 6€ ou 4€, durée 45 mn et à partir de 7 ans

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Conception de Caroline GUYOT et Thomas GORNET

Adaptation de Mercredi c’est sport de Thomas GORNET

(éditions du Rouergue)

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq