Documentaire : La Bretagne : « Sur le sentier des douaniers », un film d’Eric Montargès et Jean-Luc Diquelou Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 26 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Documentaire : La Bretagne : « Sur le sentier des douaniers », un film d'Eric Montargès et Jean-Luc Diquelou Mardi 26 mars 2024, 19h00 Ferme d'en Haut

La Bretagne : « Sur le sentier des douaniers », un film d’Eric Montargès et Jean-Luc Diquelou.

2 000 km, c’est la distance entre Le Mont St-Michel et Saint-Nazaire par la côte. C’est le fameux Sentier des Douaniers, connu sous l’appellation GR34. Parcourir à pied ce chemin de Grande Randonnée, c’est le défi que se sont lancés Jean-Luc Diquélou et Éric Montargès, son équipier. Si trois mois sont nécessaires pour mener à bien ce périple, Jean-Luc et Éric y passeront 3 ans en repérage, randonnée, rencontres et tournage. La côte bretonne, dans toute sa beauté sauvage, dévoilera la richesse de ses paysages marins, son patrimoine historique, ses fêtes traditionnelles et ses activités humaines… 2 000 km de sueur, 2 000 km de pur bonheur !

Tarif 8€ ou 5€, proposé par le cycle Découvertes.

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

