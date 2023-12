Okhty (ma sœur en arabe) par Lina et Sarah Baraka du Collectif MUES Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 22 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

En renouant à leurs origines algériennes, Lina et Sarah créent un espace pour reconnecter à une part de leur identité jusqu’ici morcelée, celle d’une transmission abrégée qui parle d’elle·eux-mêmes depuis leurs racines.

Okhty (ma sœur en arabe) prend sa source dans les souvenirs d’enfance de Lina et Sarah au sein d’une famille franco-algérienne et questionne, à travers ce partage, leur regard porté sur ces événements aujourd’hui. Né·e·s en France et ne parlant pas l’arabe, Lina et Sarah, posent la question de la reconnexion à une histoire complexe, à leurs mort·e·s et à leurs racines enterré·e·s en Algérie. Ici, convoquer ces récits par la parole, le geste ou l’image, ouvre une voie à la réparation, une voix sur les silences.

Durée 1h15 et à partir de 10 ans.

Durée 1h15 et à partir de 10 ans.

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq

