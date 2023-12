Faire la guerre de la compagnie Les Ateliers de Pénélope Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 16 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Faire la guerre de la compagnie Les Ateliers de Pénélope Samedi 16 mars 2024, 20h30 Ferme d’en Haut Gratuit

Pour Faire la guerre de quoi avons-nous besoin ? Se cacher dans une vache, engager des dresseurs de pigeons, créer un faux Paris… Comment en vient-on à imaginer de telles stratégies ? Qu’est-ce qu’on fait quand on fait la guerre et que l’on n’est pas celui qui tire ? Sur scène : 3 comédiennes, de la lumière, du son, une table, un régiment d’objets. L’art de la guerre se réinvente en direct. Un angle d’approche singulier où post-it, scotch et agrafeuses nous racontent la stratégie militaire de la grande guerre.

Un spectacle souvent drôle, toujours visuel, aux frontières du didactique et du ludique, qui permettra à tous d’apprendre ou de réapprendre quelque chose de l’Histoire.

Proposé dans le cadre de la 80éme commémoration du Massacre d’Ascq.

Gratuit, durée 1h et à partir de 10 ans

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq

théâtre d’objets

