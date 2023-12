Exposition Prendre et surprendre, une exposition pour les tout-petits, inspirée des albums de Lucie Félix. Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 16 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Prendre et surprendre, une exposition pour les tout-petits, inspirée des albums de Lucie Félix. 16 – 31 mars 2024 Ferme d’en Haut Gratuit

Dans le cadre du temps fort de la semaine nationale de la petite enfance, nous vous proposons un espace immersif, exposition, lecture, manipulation.

Ici ce sont les enfants qui font et transforment l’exposition à partir du principe tout simple des puzzles à encastrement : associations et superpositions des formes aux couleurs vives transforment l’image comme par magie. L’utilisation est simple, instinctive et entièrement basée sur la manipulation.

Les pages cartonnées de ses livres ont laissé la place à de solides structures de bois à la taille des enfants. On y retrouve à la fois toute la poésie et la forme très graphique du travail de Lucie Félix.

Comme dans ses livres, elle a souhaité faire de son exposition un terrain de jeu dans lequel l’enfant expérimente formes, couleurs et contrastes pour créer la surprise à chaque tableau et faire apparaître ici une poule, là un nichoir ou une grenouille…

On attrape, on touche, on découvre, on apprend, on s’émerveille en s’amusant à deviner et comprendre ce drôle de jeu de cache-cache. Au fil des tableaux, l’histoire se construit tout doucement.

Conception : Lucie Félix – Production, fabrication : Centre de créations pour l’Enfance.

Gratuit, visite le samedi et dimanche de 15h à 19h et sur réservation pour les groupes villeneuvois en semaine au 03 20 61 01 46 ou lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

Pour les enfants de 2 à 6 ans.

Jauge limitée, attente en extérieur possible.

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« link »: « mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Centre de Créations pour l’Enfance