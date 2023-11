AMG Quartet , coproduction Jazz en Nord/Jazz à Véd’A Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 10 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

AMG Quartet , coproduction Jazz en Nord/Jazz à Véd’A Dimanche 10 mars 2024, 17h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

AMG Quartet , coproduction Jazz en Nord/Jazz à Véd’A

Très largement influencés par la musique de McCoyTyner mais aussi de Yusef lateef, Joe Chambers, Jackie McLean, Pharoah Sanders, et Abdullah Ibrahim pour n’en citer que quelques-uns, le jeune quartet acoustique composé d’Antoine Fleury, Keïta Janota, Anthony Jouravsky et Mailo Rakotonanahary balance sans cesse entre énergie et subtilité essayant de créer à chaque performance un voyage à travers les timbres de chaque instrument.

Un jazz touchant qui cherche son sens dans l’intégration de plusieurs cultures et de façon de jouer pour une musique délicieuse toujours en mouvement.

1ére partie : Le collectif La Boite à Jazz présente MEET 5tet

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 31 90 50 »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

2024-03-10T17:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

Concert jazz

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq