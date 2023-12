Spectacle concert Deux fois rien par LBH Production Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 9 mars 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle concert Deux fois rien par LBH Production Samedi 9 mars 2024, 19h00 Ferme d’en Haut gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T20:30:00+01:00

Deux fois rien par LBH Production

Vous n’aimez pas la poésie ? Tant mieux, ce spectacle est fait pour vous !

Deux fois Rien, c’est un voyage entre les lignes où l’on rit, où l’on pleure et où l’on s’indigne.

Ce sont des mots qui s’accrochent au coeur et vous serrent les entrailles à vous tirer les larmes. Et puis l’instant d’après, sans vous en apercevoir, vous riez aux éclats. Un voyage qui suit la courbe de vos émotions et s’arrête là où la vie s’égare.

Une bulle de fraternité et d’humanité où la poésie devient le ciment entre nos différences, et où l’on cesse de se poser cette question : sommes-nous la somme de nous, ou bien la division ?

Avec Grég Allaeys (voix), Benoît Dendievel (Piano) et Alexandre Kowaleski (violon)– Mise en scène : Angélique Catel

Gratuit

Infos et réservation : 03.20.61.73.00 / bibli@villeneuvedascq.fr

Tout public à partir de 12 ans, durée 1h30

Programmation en partenariat avec la médiathèque

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq