Stage créatif vidéo de l’OMJC réalise ton premier film d’enquête ! Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, lundi 26 février 2024.

Stage créatif vidéo de l’OMJC réalise ton premier film d’enquête ! L’OMJC organise un stage vidéo pour les villeneuvois de 12-14 ans, du 26 février au 1er mars, à la Ferme d’en Haut. Sur inscription, 30 euros. 26 février 1 mars Ferme d’en Haut Sur inscription, 30 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-26T09:00:00+01:00 – 2024-02-26T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T09:00:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00

L’OMJC organise un stage vidéo pour les villeneuvois de 12-14 ans, du 26 février au 1er mars, à la Ferme d’en Haut. Sur inscription, 30 euros.

5 après-midis pour découvrir l’ambiance d’un tournage, expérimenter le jeu d’acteur ou la prise d’image et de son !

Infos pratiques

Inscription à partir du samedi 3 février dès 9h au CIJ (10 places pour ce stage, 30 euros.)

Infos et inscriptions par téléphone 0328805425 et par mail cij@omjc-info.fr

Ferme d'en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://www.villeneuvedascq.fr/ferme_haut.html https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Autoroute Paris-Gand sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.