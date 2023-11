Concert Parfum de Quatuor par le quatuor Sirius Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 17 février 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Parfum de Quatuor par le quatuor Sirius Samedi 17 février 2024, 20h00 Ferme d’en Haut 15€ ou 10€

Parfum de Quatuor par le quatuor Sirius, Quatuor en liberté!

Claire Eeckeman, violon

Frédéric Daudin-Clavaud, violon

Clarisse Rinaldo, alto

Pierre Joseph, violoncelle

Le quatuor français brille par son esprit et ses parfums. Les excellents musiciens du Quatuor Sirius interprèteront le beau et classique quatuor de Ravel, celui de Germaine Taillefferre, du groupe des six, et les pièces de Jacques Boisgallais, récemment disparu. Un programme étoilé, une soirée au firmament.

Tarif 15€ ou 10€, réservations au 06 77 67 43 60 ou kairosetmetis@gmail.com

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « email », « value »: « kairosetmetis@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 67 43 60 »}] [{« link »: « mailto:kairosetmetis@gmail.com »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T21:30:00+01:00

2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T21:30:00+01:00

Musique Classique

UgoPonte