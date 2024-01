Spectacle « Bastien sans main » (Antonio Carmona & Olivier Letellier) Ferme d’En Haut Villeneuve-d’Ascq, 3 février 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle « Bastien sans main » (Antonio Carmona & Olivier Letellier) Samedi 3 février à 15h et 18h, découvrez le spectacle « Bastien sans main » ; une évocation avec beaucoup de délicatesse du sujet de l’autisme à La Ferme d’en Haut. Samedi 3 février, 15h00, 18h00 Ferme d’En Haut A partir de 6€

L’histoire d’une rencontre

En réalité, Bastien a des mains. Mais ses mains à lui, tous ses camarades de maternelle les évitent quand ils se mettent en rang. Le petit garçon de 5 ans n’a pas vraiment d’ami et ne trouve pas sa place.

Sa maîtresse Rebecca est un personnage haut en couleur qui a peur de tout et qui interdit même aux enfants d’aller sous la pluie sans leur masque et tuba. Mais Rebecca fera l’impossible pour Bastien et pour aider les autres enfants à apprivoiser la différence.

À partir du texte d’Antonio Carmona qui évoque délicatement la question de l’autisme, Olivier Letellier conte aux jeunes enfants et à leurs parents la rencontre d’une maitresse peureuse et d’un petit garçon bien trop seul. Entre théâtre et jonglerie s’ouvre un espace de dialogue sensible où la particularité devient une force. L’histoire d’une rencontre qui changera la vie, une pièce touchante et drôle pour accepter et comprendre les différences et aider au mieux vivre ensemble.

https://www.youtube.com/watch?v=rQEmlRF8-gg

Infos pratiques

Samedi 3 février 2024 à 15h et 18h

Durée 35min

Dès 5 ans

A partir de 6€

Réservation sur : https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=24

