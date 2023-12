Documentaire, L’Ouzbékistan : « La turquoise des steppes », un film de Danielle et Gilles Hubert Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 30 janvier 2024 18:00, Villeneuve-d'Ascq.

Documentaire, L’Ouzbékistan : « La turquoise des steppes », un film de Danielle et Gilles Hubert Mardi 30 janvier 2024, 19h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

L’Ouzbékistan : « La turquoise des steppes », un film de Danielle et Gilles HUBERT

Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan possède un fabuleux patrimoine artistique et architectural, héritage fascinant de l’histoire de la route de la soie. Du désert de la mer d’Aral à Tashkent, vous découvrirez un concentré des plus beaux vestiges de ce pays : Boukhara, Samarcande, Khiva. Cet univers, chahuté par l’histoire des peuples nomades et barbares, est également celui des échanges de matières rares, parfois précieuses, mais aussi des savoir-faire, des sciences, des religions et des philosophies. Doté d’un sens profond de l’hospitalité, le peuple ouzbek contribue grandement à l’attrait de cette destination. Ce film de Danielle et Gilles Hubert est une ode à la culture de ce pays.

Tarif 8€ ou 5€, proposé par le cycle Découvertes.

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T19:00:00+01:00 – 2024-01-30T20:30:00+01:00

2024-01-30T19:00:00+01:00 – 2024-01-30T20:30:00+01:00

Documentaire voyage

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq