Cocon Coquille de la compagnie La Vache bleue Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 28 janvier 2024 14:30, Villeneuve-d'Ascq.

Cocon Coquille de la compagnie La Vache bleue Dimanche 28 janvier 2024, 15h30, 17h00 Ferme d’en Haut 6€ ou 4€

Cocon Coquille de la compagnie La Vache bleue

Un spectacle avec des mots cousus main qui font du doux comme un cocon et de la musique qui chatouille les oreilles.

Cocon-Coquille, c’est une histoire avec des poupées, de la musique et des chansons. C’est un spectacle qui nous donne envie de sortir de notre coquille pour aller voir dehors et mordre la vie à pleines dents. La conteuse Marie Prete s’interroge sur la place des tou·tes petit·es après deux années traversées par la crise sanitaire, comment aujourd’hui peut-on sortir de sa coquille ? Sur quelles fondations bâtir nos maisons et notre relation au dehors et aux autres ?

Dans un décor feutré, Cocon-Coquille raconte le temps qu’il faut pour grandir, comme la chenille qui prend le temps de sortir de son cocon devenu trop petit pour un papillon. Et enfin oser le dehors pour partir découvrir le monde.

Tarif 6€ ou 4€, durée 25 mn, à partir de 5 ans.

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T15:30:00+01:00 – 2024-01-28T16:00:00+01:00

2024-01-28T17:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:30:00+01:00

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq