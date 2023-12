Concert VV Brown + Maël Isaac + Silent Cure Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 20 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Artiste, mère, activiste, journaliste et enseignante, V V Brown, qui a interrompu sa carrière musicale pendant six ans, fait un retour très attendu avec la sortie de son hymne « Black British », qui est une source d’inspiration et de réflexion. Avec 25 ans de carrière, un million de disques vendus dans le monde, un album numéro un en France et de nombreux éloges de la critique, V V Brown est une artiste qui n’est pas près de disparaître !

Mael Isaac : Quel est le point commun entre une harpe et un aspirateur ? Une cithare et une ambulance ? Une flûte et une photocopieuse? ‘SWIRL’, le nouvel album de Maël Isaac, dans lequel le magicien, sorcier, gourou & chaman, manie les sorts björkiens, les potions à la Kate Bush, les alambics de FKA Twigs, les onguents de Tori Amos… Laissez-vous envouter et hypnotiser par les incantations de son électro-pop tourbillonnante.

Silentcure est un jeune groupe Lillois, composé de Gaëlle Joly et Nicolas Melliet. C’est de la rencontre de deux passionnés que le groupe est né en août 2022. Avec une méthode de composition à 4 mains, le duo compte à ce jour une dizaine de compositions originales et se produit dans la région lilloise et Hauts de France. Le duo fait passer l’émotion et la musicalité avant tout, quitte à adopter des structures peu conventionnelles ou à puiser ses inspirations dans des styles musicaux éclectiques.

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

